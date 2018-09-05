Индия отказалась производить автоматы вместе с Россией

Власти Индии отказались от предложения России создать совместное предприятие по производству автоматов АК-103.

Согласно предложению, которое было сделано в апреле во время визита министра обороны Индии Нирмалы Ситараман в Москву, «Калашников» мог бы начать совместный выпуск автоматов с индийским частным финансово-промышленным конгломератом Adani Group, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Причиной отказа стала убежденность властей Индии в том, что «Калашников» должен работать только с государственными индийскими производителями стрелкового оружия.

Индия Ранее планировалось, что АК-103 будут применяться армейскими частями для борьбы с левыми экстремистами- маоистами, в долгосрочной перспективе эти автоматы должны были поступить на вооружение различных военизированных формирований. Индийская армия не раз заявляла, что нуждается в современном автоматическом оружии.

В конце августа стало известно, что Индия с апреля не переводит платежи по большинству оружейных контрактов с Россией из-за введенных США санкций против Рособоронэкспорта.

В июле сообщалось о возможном заключении контракта о покупке Индией большой партии вертолетов Ми-17 в России.

Ранее минобороны Индии собиралось приобрести лицензию у России на выпуск автоматов АК-103 без конкурсных процедур.