Путин решил поехать на российско-белорусский форум

Готовится поездка президента Владимира Путина на V Форум регионов Белоруссии и России, который состоится 11-12 октября в Могилеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такая поездка готовится», – сказал Песков, передает ТАСС.

На форуме, организаторами которого стали верхние палаты парламентов Белоруссии и России, обсудят вопросы развития регионального сотрудничества и унификации законодательства в рамках Союзного государства.

В то же время пока не принято решение о визите Путина во Францию в ответ на приглашение посетить 11 ноября мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918). «Нет, по мере готовности мы сообщим», – сказал Песков.

Также он отрицательно ответил на вопрос о том, определены ли сроки возможного визита президента в Сербию. Ранее о планируемой на осень поездке сообщали сербские СМИ.

«Пока не понятно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, начата ли подготовка к поездке.

Во вторник, по словам Пескова, Путин встретится во вторник с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым. У президента продолжаются внутренние совещания.

В четверг Дмитрий Песков сообщал, что поездка президента России Владимира Путина во Францию на мероприятия 100-летия Первой мировой войны прорабатывается по дипломатическим каналам.