Песков рассказал об отдыхе Путина в хакасской тайге

Президент России Владимир Путин провел субботу на отдыхе в хакасской тайге, где он остановился по пути из Душанбе, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Песков пояснил, что затем Путин отправился в Сочи, где в воскресенье состоялся этап «Формулы-1».