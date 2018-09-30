Определился победитель этапа «Формулы-1» в Сочи

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.

На втором месте пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьем месте немец из команды «Феррари» Себастьян Феттель, передает ТАСС.

Пилот «Уильямса» россиянин Сергей Сироткин финишировал 18-м. Его партнер по команде Лэнс Стролл – 15-й.

Победителя гонки наградит президент России Владимир Путин, который ранее прибыл в Сочи.