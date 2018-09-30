Путин прибыл на гонку «Формулы-1»

Президент Владимир Путин приехал в Сочи на 16-й этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при России, его встретили руководители гонки.

У входа Путина встретили почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун, управляющий директор Чейз Кэри. Их сопровождал вице-премьер России Дмитрий Козак. Они прошли в ложу, чтобы смотреть гонку, передает РИА «Новости».

Путин ежегодно присутствует на этапе «Формулы-1» в России. Он награждает победителя соревнований.