Египет вернулся к самообеспечению газом

Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла сообщил, что страна прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение голубым топливом.

Министр сообщил, что это решение стало «результатом четко продуманной стратегии». По его словам, Египет заключил около 80 соглашений с иностранными компаниями, что привело к открытию новых месторождений

«Отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов (1,5 млрд долларов), которые будут направлены на экономические реформы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на издание Al Watan.

Аль-Мулла сообщил, что в дальнейшем страна должна превратиться в региональный газовый центр.

Последняя партия СПГ для Египта была отгружена на минувшей неделе, сказал он.

До революции 2011 года Египет был способен не только за счет внутреннего рынка удовлетворять потребности в газе, но и экспортировать сжиженный природный газ в Израиль и Иорданию. Все работы по геологоразведке и проекты по увеличению добычи природного газа в Египте были приостановлены из-за нестабильной политической ситуации. Все эти годы внутреннее потребление газа росло, в результате образовался дефицит голубого топлива в стране.

В прошлом году импорт газа составил порядка 31,1 млн кубометров в день.