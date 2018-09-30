Глава МИД Британии заявил об отступлении демократии под натиском России

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, пришедший на смену Борису Джонсону, заявил в интервью The Times, что Россия угрожает западной демократии, которая сдает свои позиции под ее натиском.

«Не думаю, что все столь же плохо, как в 70-х или 80-х… но мы должны признать, что все идет в неверном направлении, что Россия – по сути очень оппортунистически настроенная страна. Она ищет любую возможность, чтобы изменить миропорядок, и делает это абсолютно недопустимым способом», – передает его слова RT.

Он выразил обеспокоенность в связи с «кампанией» Москвы по дезинформации и «реальными атаками» со стороны России.

«Демократия сдает позиции. Во времена холодной войны у нас не было абсолютно никаких сомнений по поводу того, что наша система правильная по сравнению с тем, насколько неправильно то, что происходило за железным занавесом», – заявил он.

По его словам, теперь на Западе – в США, Британии и Европе – люди не уверены, что живут в хорошей системе. Он считает, что сомнения у них появились из-за происходящего в интернете.

«Социальные сети могут хорошо работать на демократизацию… но в данный момент мы наблюдаем негативное и дестабилизирующее действие», – заявил он.

«Русские поддерживают всё, что дестабилизирует установленный порядок. Вот почему они не просто будут за брексит, им бы хотелось брексита без достижения новых договоренностей. Им будет по нраву все, что дестабилизирует союз западных сил», – заявил он.

27 сентября Джереми Хант заявил, что провел «жесткий разговор» с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако позже выяснилось, что никаких переговоров с Лавровым не было.