Глава Форин офис провел «жесткий разговор с Лавровым» без самого Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не проводил в четверг, 27 сентября, на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с главой МИД Великобритании Джереми Хантом, сообщили в российской делегации.

«С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин офис о том, что он провел встречу с Лавровым», – сообщили ТАСС в российской делегации.

Там отметили, что никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было.

Представитель делегации рассказал, что утром четверга состоялся рабочий завтрак постоянной «пятерки» СБ ООН с генсеком Организации, во время которой состоялся обмен мнениями.

«Как всегда британская сторона выдает желаемое за действительное», – отметил представитель делегации России.

В интервью телеканалу Sky News глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН у него состоялся «честный» и «довольно жесткий» обмен мнениями с Сергеем Лавровым.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.