В России выросли максимальные ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка 10 крупнейших банков России по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду августа выросла на 0,24 процентных пункта – с 6,32% до 6,56%, следует из данных Центробанка.

Значение показателя за последний отчетный период Банк России опубликовал 3 сентября. Уровень максимальной ставки в конце августа оказался самым высоким за период со второй декады марта этого года, когда он достигал 6,66%, сообщают «Банки.ру».

При этом минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя также было зафиксировано в этом году – в первой декаде июня, когда средняя ставка достигла 6,05%. Таким образом, за лето средние ставки по вкладам выросли на 0,51 п.п.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка находилась в конце декабря 2014 года, когда ЦБ резко повысил ключевую ставку – сразу на 6,5 п.п. до 17% годовых.

Газета ВЗГЛЯД в понедельник писала о начавшемся в России «буме кредитования».