Лавров рассказал о значении соцсетей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками в МГИМО, сообщил, что у него нет аккаунтов в социальных сетях, но он в курсе того, что там происходит.

«Лично у меня нет аккаунтов в соцсетях, но мне рассказывают о том, что там происходит», – заявил Лавров в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

В то же время министр отметил, что без социальных сетей в настоящее время не обходится ни одна «эффективная профессия», в том числе дипломатия. Это связано с тем, что одна из задач дипломатии – распространять информацию и разъяснять, чем занимается та или иная страна, пояснил Лавров.

Кроме того, министр рассказал, что в переговорах полагается на свою интуицию, но иногда ошибается. «Я полагаюсь на свое ощущение, на свою интуицию. Бывает, ошибаюсь, но надо просто в конкретную ситуацию погрузиться. Рецепта (как вести переговоры) на все случаи жизни вы не получите никогда. Общайтесь с людьми», – сказал Лавров студентам МГИМО.

Он отметил, что каждый переговорный раунд имеет свою специфику, прежде всего потому, что по ту сторону стола сидят разные люди, и у каждого человека, когда он садится за переговоры, проявляются свои чисто индивидуальные черты.

Также Лавров рассказал, что любит отдыхать в сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае, Хакасии, Туве. «Я очень люблю Сибирь и стараюсь каждый год там бывать. В основном это Алтайский край, Хакасия, Тува. Стараюсь где-то недельку летом и недельку зимой. Это, правда, заряжает очень сильно», – сказал он.