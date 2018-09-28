Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах главы ДНР

Центризбирком Донецкой народной республики зарегистрировал временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина кандидатом на выборах руководителя республики.

Члены ЦИК единогласно приняли решение зарегистрировать Пушилина кандидатом, передает РИА «Новости».

Пушилин ранее подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР. Он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост руководителя ДНР в четверг.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов народного совета республики назначены на 11 ноября.