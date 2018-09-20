Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР

Исполняющий обязанности главы провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост руководителя ДНР на выборах, которые пройдут 11 ноября.

О своем решении Пушилин объявил в четверг на форуме общественных организаций «Будущее Донбасса» в Донецке.

«Мы стремительно набираем скорость и останавливаться не будем... Вместе, плечом к плечу, мы пойдем навстречу нашей цели!» – приводит его слова РИА «Новости».

«Во имя мира, во имя будущего наших детей мы завершим строительство свободной и процветающей Донецкой народной республики», – сказал Пушилин.

Он пообещал, что Донецк продолжит реализовывать курс, взятый Александром Захарченко, погибшим в результате взрыва. «Мы защищаем выбор, сделанный народом 11 мая 2014 года», – сказал Пушилин.

Врио главы ДНР заявил, что убийцы Захарченко просчитались. «Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути», – сказал он.

В центре Донецка в настоящее время собрались около 10 тыс. человек. В форуме принимают участие делегации профсоюзов, общественных организаций и движений, руководители министерства и ведомств, депутаты народного совета, жители республики. Многие держат в руках флаги провозглашенной республики.

Москва ранее заявляла, что вакуум власти в провозглашенной Донецкой народной республики, образовавшийся после убийства Александра Захарченко, может быть опасен с учетом нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар» от взрыва бомбы. Врио главы ДНР назначен спикер парламента и полпред на Минских переговорах Денис Пушилин.