Москва заявила об опасности вакуума власти в ДНР

Вакуум власти в провозглашенной Донецкой народной республики, образовавшийся после убийства главы ДНР Александра Захарченко, может быть опасен с учетом нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что объявление о назначении на 11 ноября выборов глав народных советов провозглашенных республик Донбасса последовало за гибелью Захарченко, подпись которого стоит под Минскими соглашениями. «Совершенно очевидно, что целью этого убийства был срыв мирного урегулирования в Донбассе», – приводит ее слова РИА «Новости».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что все это укладывается «в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса».

«Исходя из всех вышеперечисленных факторов, в этих условиях какой-либо вакуум власти [в ДНР] может быть весьма опасным», – резюмировала Захарова.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар» от взрыва бомбы. Врио главы ДНР назначен спикер парламента и полпред на переговорах в Минске Денис Пушилин.