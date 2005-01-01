Пушилин подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя самопровозглашенной республики.

Пушилин сообщил журналистам, что подал документы, которые «соответствует перечню», а также «получил соответствующую справку», передает «Донецкое агентство новостей».

Он также выразил надежду, что «выборы пройдут честно и победит тот человек, за которого больше проголосуют граждане ДНР».

Напомним, Пушилин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост руководителя ДНР в четверг.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов народного совета республики назначены на 11 ноября.

Ранее Москва заявляла, что вакуум власти в ДНР, образовавшийся после убийства Александра Захарченко, может быть опасен с учетом нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе.