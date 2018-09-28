Реактивный самолет разбился в США

В США потерпел крушение пассажирский реактивный трехдвигательный самолет большой дальности Dassault Falcon 50, сообщают СМИ.

При посадке в городе Гринвиль самолет выехал за посадочную полосу и практически развалился пополам, у него отвалилась носовая часть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox Carolina.

На борту находились два пилота и двое пассажиров – супружеская пара. Пилоты погибли, пассажиры госпитализированы в критическом состоянии.