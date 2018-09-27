Обвиняемый в убийстве двух девушек в Карелии сознался в еще одном преступлении

Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов сознался в том, что убил еще одного человека.

«Он дал явку с повинной и сознался еще в одном убийстве, которое совершил еще в августе. Пока неизвестно, насколько эта информация правдива, сейчас ее проверяют правоохранительные органы», – приводит РИА «Новости» слова своего источника, который знаком с ходом следствия.

Следственный комитет Карелии пока никак не комментирует появившийся в деле 28-летнего Ипатова новый факт.

Согласно версии следствия, вечером 19 сентября преступник напал с ножом и убил 20-летнюю студентку медучилища. На следующий день он же зарезал 27-летнюю жительницу Петрозаводска возле стадиона «Юность». 20 сентября вечером обвиняемого задержали правоохранительные органы.

Исходя из материалов дела, накануне убийства двух жертв Ипатов напал на 15-летнюю девочку, порезал ее ножом и запер в комнате общежития.

СК опубликовал видео с фрагментом допроса, где обвиняемый отвечает на вопрос о причинах убийства.

Сейчас против жителя Карелии возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».