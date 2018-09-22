Мать жертвы нападения «петрозаводского маньяка» рассказала подробности

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов до этого напал на другую девушку и сутки продержал ее в общежитии.

Мать выжившей девушки рассказала, что 16 сентября Ипатов напал на ее дочь, стал душить, а потом порезал, передает РИА «Новости».

«Сутки он продержал ее в комнате у себя в общаге. Ее только к вечеру нашли. Вызвали, конечно, полицию и скорую. Она сразу сказала, что это он. Потом приехали пэпээсники. Они приехали и сразу же ему позвонили. Он находился в ТЦ. Почему они его сразу не взяли, я не знаю», – сказала она.

Через два дня в Петрозаводске возле общежития нашли тело 20-летней студентки медучилища. В четверг днем в парке возле стадиона «Юность» убитой нашли 27-летнюю девушку.

В четверг задержали подозреваемого, Следственный комитет опубликовал видео его допроса. Он дал признательные показания.