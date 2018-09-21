«Петрозаводский маньяк» дал странный ответ о причинах убийства девушек

Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого в убийстве девушек в Петрозаводске.

В ходе допроса следователь спросил мужчину, что послужило формальным поводом для убийства. «Ничего», – сказал подозреваемый.

Видео с фрагментом допроса задержанного опубликовано на Youtube-канале СК.

Ранее в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подозреваемый в убийстве двух девушек дал признательные показания. Ему также инкриминируется еще одно преступление – нанесение ножевых ран третьей девушке. По словам губернатора, подозреваемый – безработный, который освободился из колонии два года назад.

В четверг в Сети появилось видео с задержанием мужчины, которого могут подозревать в убийстве девушек в Петрозаводске.

В среду вечером в Петрозаводске возле общежития убили студентку медучилища. В четверг днем в парке возле стадиона «Юность» убитой нашли еще одну жительницу карельской столицы.