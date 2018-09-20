Задержание предполагаемого петрозаводского маньяка сняли на видео

В Сети появилось видео с задержанием мужчины, которого могут подозревать в убийстве девушек в Петрозаводске, сообщают СМИ.

Правоохранители задержали подозреваемого у гипермаркета «Сигма» на верхнем Чапаевском кольце, сообщает «Руна». Очевидцы опубликовали в соцсетях видео задержания мужчины сотрудниками СОБР и полиции. Стражи правопорядка увели неизвестного и посадили его в машину.

В следственном комитете Карелии пока не смогли подтвердить, что подозреваемый в убийствах девушек был задержан.

«О задержании не знаю. Я обещаю, что как только мы поймаем убийцу, сразу сообщим жителям города через пресс-службу. На данный момент я не могу подтвердить информацию, что злоумышленник задержан, – сказал первый замруководителя карельского СК Дмитрий Васько.

Накануне вечером в Петрозаводске убили студентку медучилища. В четверг днем в парке возле стадиона «Юность» убитой нашли еще одну жительницу карельской столицы.