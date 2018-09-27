Израиль заявил о готовности восстановить работу КПП на сирийской границе

Израильская сторона готова открыть контрольно-пропускной пункт «Кунейтра» на линии разделения с Сирией на прежнем месте, технически возможность есть, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

«Мы готовы открыть КПП на прежнем месте. С технической стороны все готово», – передает слова Либермана ТАСС.

В 2013 году на КПП «Кунейтра» развернулись столкновения между сирийской армией и сторонниками оппозиции. Тогда предлагалось разместить на границе Израиля и Сирии российских миротворцев, однако этого не произошло.

После освобождения провинции Кунейтра приграничная территория снова оказалась под контролем сирийской армии.