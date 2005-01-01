В «Википедии» появилась статья о «настоящем» Боширове

В русскоязычной версии сайта свободной энциклопедии «Википедия» в четверг появилась статья об Анатолии Чепиге – так, по заявлению Британии, по-настоящему зовут «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова.

Статья появилась утром 27 сентября. Указывается, что в данный момент текст активно редактируется.

При этом 26 сентября автор материала редактировал статью «Википедии» об отравлении Скрипалей, а также принимал участие в обсуждении на тему «Чепига, Анатолий Владимирович».

В статье о Чепиге приведены фотографии Боширова и указаны данные, ранее распространенные британской газетой Daily Telegraph о «настоящем» имени «подозреваемого», а также информация, приведенная зарубежным порталом Bellingcat и изданием The Insider.

Отмечается также, что «имя Чепиги золотыми буквами выбито на доске выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ) – героев Советского Союза и Российской Федерации за памятником Рокоссовскому на территории училища».

Короткая статья о Чепиге появилась в «Википедии» и на английском языке.

Ранее сообщалось, что фамилий «подозреваемых» в отравлении Скрипалей не оказалось на сайте Интерпола.

Напомним, ФСБ проводит проверку после утечки данных Петрова и Боширова, связанной с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.