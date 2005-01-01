Фамилий «подозреваемых» в отравлении Скрипалей не оказалось на сайте Интерпола

В списке разыскиваемых на сайте Интерпола не оказалось «Анатолия Чепиги» – именно так звучит «настоящее», по мнению Британии, имя Руслана Боширова, которого Лондон подозревает в причастности к делу Скрипалей.

В разделе с «красными уведомлениями», где содержится перечень имен лиц, объявленных в международный розыск, при поиске слова «Chepiga» сайт не выдает ни одного результата, передает РИА «Новости».

Такая же ситуация с поиском по фамилиям Petrov и Boshirov.

Ранее Британия назвала якобы «настоящее» имя «подозреваемого» в причастности к отравлению Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла эту информацию «новым вбросом».

Тем временем ФСБ проводит проверку по факту утечки данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которая связана с публикацией их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.