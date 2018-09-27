Захарова назвала публикацию о «настоящем» имени Боширова вбросом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию о том, что настоящее имя якобы виновного в отравлении Скрипалей Руслана Боширова – Анатолий Владимирович Чепига.

Она заявила в Facebook, что «новый вброс» был сделан сразу после выступления британского премьера Терезы Мэй в СБ ООН. Захарова подчеркнула, что по инциденту в Солсбери «доказательств нет», поэтому британская сторона пытается «отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?».

Захарова поинтересовалась, когда «когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери» .