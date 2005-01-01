США использовали крушение Ил-20 для возражений против поставок в Сирию С-300

Бригадный генерал Скотт Бенедикт, который в комитете начальников штабов вооруженных сил США занимается вопросами Ближнего Востока, прокомментировал решение России поставить Сирии ЗРК С-300.

В комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США он заявил, что большее количество С-300 в Сирии приведет к усилению нестабильности и «вероятности просчета». При этом он сослался на инцидент с российским самолетом Ил-20 – по его словам, такой «просчет» произошел, «когда российский самолет сбили сирийцы».

Бенедикт утверждает, что чем больше С-300 установлено «на небольшой территории», тем «опаснее вся ситуация», передает ТАСС.

Напомним, российский Ил-20 попал под огонь сирийских С-200 в результате провокационных действий израильской авиации. Именно для предотвращения подобных инцидентов Россия и решила поставить Сирии С-300.