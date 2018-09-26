Стало известно новое место работы экс-главы КБР

Президент Владимир Путин назначил экс-руководителя Кабардино-Балкарской республики Юрия Кокова замсекретаря Совбеза России, врио главы региона стал Казбек Коков.

Одновременно на сайте Кремля опубликованы два указа: о назначении Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности и о его досрочном прекращении полномочий главы Кабардино-Балкарской республики. Вторым указом Казбек Коков назначается временно исполняющим обязанности главы КБР.

Путин сообщил Казбеку Кокову, что его однофамилец Юрий Коков попросил «перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву», сообщается на сайте Кремля.

Ранее в среду Путин сменил главу Астраханской области и назначил нового врио губернатора Приморья.