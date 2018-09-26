В Кремле сообщили об осведомленности Путина о ситуации в Ингушетии

Пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получает необходимую информацию о ситуации в Ингушетии.

«Мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию, но вместе с тем там, на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно... ставить какие-то диагнозы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов. Две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году по решению Дудаева и главы Ингушетии Руслана Аушева Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов – Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.

В среду правоохранительные органы предупредили жителей Ингушетии об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Ранее появилась информация о планируемой передаче земли Чечне, которая вызвала недовольство местных жителей. Во вторник в Ингушетии прошла несанкционированная акцию у здания администрации Сунженского района.