Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Москвичи и гости столицы выстроились в очередь к Музею Победы 9 мая
С раннего утра у Музея Победы на Поклонной горе собрались большие очереди желающих попасть на бесплатные экскурсии и праздничные мероприятия.
Значительный поток москвичей и гостей города собрался у входа в Музей Победы 9 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Очередь на вход сформировалась еще до открытия музея на Поклонной горе, среди желающих попасть внутрь – семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения. Весь день вход в музей предоставлялся бесплатно.
Посетители смотрели на огромных музейных экранах прямую трансляцию Парада Победы. Для гостей организованы бесплатные экскурсии по иммерсивным экспозициям. В особенности большой интерес вызвала новая мультимедийная экспозиция «Путь к Победе». Экскурсии стартуют каждые десять минут, а сама выставка размещена на площади почти 4,5 тыс. кв. метров.
Экспозиция посвящена воинской доблести солдат Красной Армии и рассказывает о судьбах командиров и рядовых бойцов, отмечая примеры массового героизма на протяжении 1418 дней войны. Благодаря сочетанию уникальных артефактов, диорам, проекций, мэппинга и AR-технологий посетители могут погрузиться в атмосферу фронтовых будней и сражений.
Гости также посещают бесплатные экскурсии по экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», мультимедийный зал «Лица Победы», выставочный проект «Семейные реликвии», посвященный Михаилу Кузнецову, а также выставки «Весна Победы», «Встреча на Эльбе», «Красота Победы» и другие.
В течение всего дня в Музее Победы проходят праздничные концерты, спектакли школьных музеев и кинопоказы фестиваля Правильного кино.