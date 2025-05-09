Москвичи и гости столицы выстроились в очередь к Музею Победы 9 мая

Tекст: Валерия Городецкая

Значительный поток москвичей и гостей города собрался у входа в Музей Победы 9 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Очередь на вход сформировалась еще до открытия музея на Поклонной горе, среди желающих попасть внутрь – семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения. Весь день вход в музей предоставлялся бесплатно.

Посетители смотрели на огромных музейных экранах прямую трансляцию Парада Победы. Для гостей организованы бесплатные экскурсии по иммерсивным экспозициям. В особенности большой интерес вызвала новая мультимедийная экспозиция «Путь к Победе». Экскурсии стартуют каждые десять минут, а сама выставка размещена на площади почти 4,5 тыс. кв. метров.

Экспозиция посвящена воинской доблести солдат Красной Армии и рассказывает о судьбах командиров и рядовых бойцов, отмечая примеры массового героизма на протяжении 1418 дней войны. Благодаря сочетанию уникальных артефактов, диорам, проекций, мэппинга и AR-технологий посетители могут погрузиться в атмосферу фронтовых будней и сражений.

Гости также посещают бесплатные экскурсии по экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», мультимедийный зал «Лица Победы», выставочный проект «Семейные реликвии», посвященный Михаилу Кузнецову, а также выставки «Весна Победы», «Встреча на Эльбе», «Красота Победы» и другие.

В течение всего дня в Музее Победы проходят праздничные концерты, спектакли школьных музеев и кинопоказы фестиваля Правильного кино.