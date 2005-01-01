Жителей Ингушетии предостерегли от несанкционированых митингов

Правоохранительные органы предупредили жителей Ингушетии об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

«МВД по Республике Ингушетия напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Источник сообщил, что попытка провести несанкционированные акции протеста связана с информацией о намерении местных властей передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чеченской республике, передает «Интерфакс-Юг». Соглашения об установке границ между республиками планируется подписать в среду в Магасе.

«Соглашение предполагает передачу части территории Сунженского района Ингушетии соседней Чеченской республике. Речь, скорее всего, идёт не о населённых пунктах, а о землях, которые находятся в приграничной зоне, в частности, лесном массиве. В общей сложности Чечне может быть передано несколько тысяч гектаров», – рассказал собеседник.

Информация о планируемой передаче земли вызвала недовольство местных жителей, которые во вторник выходили на несанкционированную акцию к зданию администрации Сунженского района.

Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев высказался за скорейшее определение границы с Чечней.

«Земля, на которой жили наши предки, границы наших субъектов – это деликатный вопрос и требует решения на принципах законности и справедливости. Убежден, скорейшая делимитация границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом», – сказал Евлоев, передает РИА «Новости».

По его словам, определение границы между ресубликами «позволит избежать кризисов в будущем», а также «придаст динамику экономике». «Мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами», – отметил ингушский премьер.

Евлоев добавил, что на фоне сообщений об установлении границы в сети появились взаимные упреки. «Также можно увидеть призывы отдельных лиц, «знатоков истории» к необдуманным резким действиям, которые могут обострить ситуацию, отдалить нас от главной цели. Просил бы жителей республики, молодежь Ингушетии сохранять спокойствие, присущее нам благоразумие, в это ответственное время не терять доверия друг к другу», – подчеркнул он.

Вместе с тем, в Ингушетии решил уйти в отставку глава Сунженского района Исса Хашагульгов. Он подал заявление об этом во вторник, о чем написал в своем Facebook.

«Уважаемые жители Сунженского муниципального района! Ставлю вас в известность, что мною принято решение о добровольной отставке с поста главы Сунженского муниципального района Республики Ингушетия. Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что данное решение принято мною в окончательной форме и обсуждению не подлежит!», – сказал Хашагульгов.

Ранее в сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения административной границы республики.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов. Две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году по решению Дудаева и главы Ингушетии Руслана Аушева Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов – Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.