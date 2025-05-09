Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Медведев напомнил о судьбе врагов в поздравлении с Днем Победы
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с годовщиной Победы и процитировал строки, посвященные Ракетным войскам стратегического назначения.
В своем обращении в Telegram-канале он написал: «С Днем Великой Победы! Заветы наших отцов и дедов – в наших сердцах!».
Медведев также подчеркнул важность исторической памяти, заявив: «Мы помним: если враг не сдается, его уничтожают».
В завершение поздравления он обратился к противникам, предложив им выучить строки, посвященные Ракетным войскам стратегического назначения: «После нас тишина, но кому это нужно…».
В прошлом году Медведев опубликовал в поздравлении с Днем Победы кадры поверженных противников.