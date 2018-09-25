Турчак указал на зависимость результатов ЕР от высокой явки

По итогам единого дня голосования обнаружилась важная закономерность – «Единая Россия» показала лучшие результаты прежде всего там, где была высокая явка, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66, 45,5 и 54,6% соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за «Единую Россию», – заявил он на заседании президиума генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что наблюдалась и обратная тенденция – в Забайкалье явка составила 22%, в Иркутской области – 26%, и именно в этих регионах наиболее низкие результаты партии.

В среднем по всем выборным регионам в состав фракций «Единой России» на региональном уровне и на уровне административных центров вошло 63,5% избранных депутатов, рассказал он.

Ранее генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов заявил, что рост явки во время второго тура губернаторских выборов в регионах является знаком доверия избирательной системе.