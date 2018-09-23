Политолог назвал явку на выборах знаком доверия к избирательной системе

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов заявил, что рост явки во время второго тура губернаторских выборов в регионах является знаком доверия избирательной системе.

«Почему на вторых турах губернаторских выборов резко выросла явка? Потому что избиратели поняли: они могут с их, выборов, помощью многое изменить. Явка, в том числе протестная (а может быть, и главным образом протестная) – это знак доверия избирательной системе. Надо идти не на улицу, а на избирательный участок, потому что это имеет смысл – вот главный урок происходящего», – написал он в Facebook.

Ранее политолог Глеб Кузнецов отмечал, что второй тур губернаторских выборов показал неправоту скептиков в том, что конкуренции на выборах нет, а кампания неинтересна – наоборот, жители региона увидели реальную политическую борьбу.

Политолог Екатерина Соколова также отмечала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что явка в ряде регионах в единый день голосования оказалась выше, чем в 2013 году.

Отметим, что во втором туре выборов и в Приморье, и в Хабаровском крае, и пока во Владимирской области явка превышает показатели единого дня голосования.