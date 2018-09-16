Эксперт заявил о поражении скептиков во втором туре выборов в Приморье

Второй тур губернаторских выборов в Приморье показал, что скептики оказались не правы в том, что конкуренции на выборах нет, а кампания неинтересна, напротив, жители региона увидели реальную политическую борьбу, заявил политолог Глеб Кузнецов.

«Победа Тарасенко выглядит достаточно ожидаемой. Он очень хорошо на этой неделе отработал на ВЭФ… Он выглядит тут предпочтительнее, поэтому я прогнозирую его победу», – передает слова Кузнецова РИА «Новости».

Эксперт заметил, что в первом туре люди часто просто пытаются показать власти свою обеспокоенность, высказывая тревогу так называемым «сигнальным голосованием» за оппозицию. Однако во втором туре выбор делается уже между людьми, которым предстоит управлять регионом.

«Поэтому люди с другим настроем идут на избирательные участки. Логично, что они голосуют за человека, в управленческих способностях которого больше уверенности», – заявил он, объясняя вероятную победу Тарасенко.

Кузнецов добавил, что повышенная явка на второй тур выборов указывает на активность политической борьбы в регионе.

«Была активно разогрета предвыборная повестка, ну и, в конце концов, действительно сейчас предстоит решить по гамбургскому счету, кому управлять краем в течение пяти лет. Это не может не вызывать больший интерес у избирателей», – заявил эксперт.

Он также напомнил о мнении скептиков, которые считали, что выборы окажутся неинтересными, конкуренции нет и не нужно ходить на голосование.

«Вот мы увидели реальную конкуренцию, и, естественно, люди заинтересовались, и на этих выборах голосование превратилось в принятие очень ответственного решения», – заключил политолог.

Ранее директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко объяснял, почему разрыв в данных exit-poll между двумя кандидатами так не велик.

По данным exit-poll, у врио губернатора Андрея Тарасенко – 53%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 47% голосов. В то же время, первые подсчеты показали, что Тарасенко лидирует с большим отрывом – по итогам подсчета 0,45% бюллетеней у него более 62% голосов.