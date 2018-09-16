Политолог рассказал об интриге выборов в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко хорошо отработал кампанию на этой неделе и оказался по данным exit-poll очень близко к врио главы Андрею Тарасенко, но тот лидирует за счет преимущества в первом туре, заявил директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко.

«Второй тур прошел при достаточно высокой явке, оба кандидата мобилизовались, привлекли сторонников, которые добавили процент к явке. Оба кандидата шли достаточно плотно, но у Тарасенко была в первом туре динамика, и она позволила ему удержать лидерство. При этом КПФР лучше отработали кампанию на этой неделе, чем в предыдущий период, и поэтому подошли к Тарасенко достаточно близко», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что районы края голосуют за Тарасенко, а Владивосток – за Ищенко. Он объясняет это традиционно протестными настроениями в столице Приморья. По мнению политолога, интрига в итогах голосовании будет сохраняться до подсчета 80-90% голосов.

По данным exit-poll, у Тарасенко – 53%, у Ищенко – 47% голосов. В то же время, первые подсчеты показали, что Тарасенко лидирует с большим отрывом – по итогам подсчета 0,45% бюллетеней у него более 62% голосов.

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