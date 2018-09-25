Эксперт: ЕР сохраняет контроль над заксобраниями в регионах, где прошли выборы

«Единая Россия» в целом сохраняет за собой контроль в региональных парламентах, а в Якутии у них и вовсе результат был высокий», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя избрание Петра Гоголева, выдвинутого ЕР на пост спикера парламента Якутии.

«В большинстве регионов «Единая Россия» вообще победила, в двух регионах у них коалиции с небольшими партиями. То есть партия сохраняет контроль над всеми законодательными собраниями, которые были избраны в единый день голосования», – отметила Соколова.

Ранее во вторник стало известно, что Петр Гоголев, выдвинутый «Единой Россией», стал новым спикером государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии.

Напомним, 9 сентября в Якутии состоялись выборы губернатора. ЦИК назвал победителем кандидата, выдвинутого «Единой Россией», – врио главы Якутии Айсена Николаева, который набрал 71,41% голосов.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал главным итогом прошедших в сентябре выборов победу российской избирательной системы.

«Что касается оценки результатов прошедших дней голосования, то считаю, что главную победу одержала российская избирательная система, авторитет и репутация которой в итоге только выросли», – заявил Турчак.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «губернаторская встряска» помогла политической системе.