На выборах в Якутии победил кандидат-единоросс

Врио главы Якутии Айсен Николаев победил на выборах с 71,41% голосов.

После обработки 100% протоколов ЦИК назвал победителем кандидата, выдвинутого «Единой Россией», – врио главы Якутии Айсена Николаева, который набрал 71,41% голосов, передает РИА «Новости».

Вторым стал Виктор Губарев (КПРФ, 12,04% голосов избирателей), третьим – кандидат от «Справедливой России» Владимир Богданов (6,58%).

В понедельник также определилось, что кандидат от «Единой России» победил на выборах главы Кузбасса.

Кроме того, стало известно, что единороссы победили на выборах в Подмосковье, а также выборах глав Красноярского края, в Тюменской, Нижегородской и Воронежской областях.

Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.