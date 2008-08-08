Кандидат от «Единой России» победил на выборах главы Кузбасса

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев избирателей по итогам обработки 100% протоколов набрал 81,29% голосов.

Беспартийный Сергей Цивилев, который был выдвинут на досрочные выборы главы региона «Единой Россией», по итогам подсчета всех бюллетеней набрал 81,29% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

За ним идет Игорь Украинцев (ЛДПР, 4,99%) и секретарь Кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов (4,95%).

Как сообщил предстатель облизбиркома Петр Бытырев, по предварительным данным, явка избирателей составила более 66%.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД начало работы врио губернатора Сергея Цивилева было прямо связано с заменой первого лица региона после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Срок полномочий его предшественника, выбранного в 2015 году Амана Тулеева истекал в 2020 году.

Ранее стало известно, что единороссы победили на выборах в Подмосковье, а также выборах глав Красноярского края, в Тюменской, Нижегородской и Воронежской областях.

Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.

В единый день голосования в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в которых могли принять участие около 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, еще в четырех регионах были назначены непрямые выборы: руководителей избирали депутаты заксобраний по представлению президента.