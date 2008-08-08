Действующий глава Подмосковья победил на выборах

Кандидат от «Единой России» – действующий глава Московской области Андрей Воробьев – по итогам обработки 100% бюллетеней победил на выборах.

Андрей Воробьев набрал 62,52% голосов избирателей.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99% голосов), третье – Лилия Белова от партии «Альянс зеленых» (7,51%), отмечает ТАСС.

Между тем в Орловской и Самарской областях также победили кандидаты от «Единой России» врио губернаторов – Андрей Клычков 83,55% голосов и Дмитрий Азаров с 72,65%.

Вторым в Орловской области стал Руслан Перелыгин («Справедливая Россия», 4,84% голосов). Третьим – Евгений Алехин («Родина», 3,99%).

На втором месте в Самарской области оказался вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин (9,99% голосов), на третьем – зампредседателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР, 5,72%).

Напомним, ранее стало известно, что единороссы победили на выборах глав Красноярского края, в Тюменской, Нижегородской и Воронежской областях.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.