Единороссы победили на выборах глав Красноярского края и Тюменской области

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс и исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор победили по итогам обработки 100% протоколов прошедшего голосования. Оба были выдвинуты на выборы «Единой Россией».

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс («Единая Россия») после обработки 100% протоколов набрал 60,19% голосов (356,8 тыс. избирателей), сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.

На втором месте оказался Егор Бондаренко (ЛДПР) с 23,34% голосов. На третьем – кандидат от «Справедливой России» Александр Лымпио (12,32%), передает ТАСС.

Тем временем врио губернатора Тюменской области Александр Моор, кандидат от «Единой России», после обработки 100% протоколов также оказался лидером: он набрал 65,86% голосов (816 тыс. 253 избирателей).

По данным облизбиркома, второе место занял Артем Зайцев (ЛДПР) с 12,99% голосов.

Третье место у Ивана Левченко (КПРФ) – 12,83%.

До этого стало известно, что выдвинутые «Единой Россией» врио главы Нижегородской области Глеб Никитин и исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев также стали лидерами в своих регионах.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.