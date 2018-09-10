В Госдуму прошли пять депутатов от ЕР и по одному от КПРФ и ЛДПР

Кандидаты от «Единой России» одерживают победу на дополнительных выборах в Государственную думу по всем пяти одномандатным округам, где партия выдвигала своих кандидатов, еще два вакантных мандата получат представители КПРФ и ЛДПР, следует из предварительных данных ЦИК.

В Заволжском округе Тверской области после обработки 99,85% протоколов лидирует единоросс Сергей Веремеенко с 36,26% голосов, вторым идет Вадим Соловьев (КПРФ) с 20,81%. Соловьев ранее был депутатом Госдумы, но в седьмой созыв не избрался, передает ТАСС.

В Самарском округе Самарской области после обработки 98,29% протоколов на первом месте находится выдвинутый «Единой Россией» Александр Хинштейн с 56,83% голосов. За ним следует Михаил Абдалкин от КПРФ (14,56%). Хинштейн избирался в Госдуму от «Единой России» в четвертом, пятом и шестом созывах.

В Нижегородском округе Нижегородской области обработано 97,07% протоколов, побеждает единоросс Дмитрий Сватковский (47,57%), второе место занимает коммунист Николай Рябов (22,27%).

В Калининградской области после обработки 99,68% протоколов думский мандат получает единоросс Александр Ярошук (40,10%), он опережает кандидата от КПРФ Игоря Ревина (22,52%).

В Балашовском округе Саратовской области после обработки 98,29% протоколов на первом месте журналист, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков (выдвинут «Единой Россией») с 64,87%, за ним следует Елена Шанина от «Коммунистов России» с 11,68% голосов.

В Амурском и Саратовском округах «Единая Россия» своих кандидатов не выдвигала.

В Амурском округе Амурской области после обработки 99,87% протоколов побеждает Андрей Кузьмин (ЛДПР) с 31,65%, Татьяна Ракутина от КПРФ набирает 29,63%. В Саратовском округе Саратовской области после обработки 99,72% протоколов побеждает кандидат от КПРФ Ольга Алимова с 45,67%, за ней следует Дмитрий Пьяных от ЛДПР (15,94%).

Для победы в одномандатном округе кандидату достаточно получить больше голосов избирателей, чем конкуренты.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.