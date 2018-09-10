В Госдуму прошли пять депутатов от ЕР и по одному от КПРФ и ЛДПР

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10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

«Единая Россия» сохранила уровень поддержки избирателей практически во всех регионах страныФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если папа римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и, если нам искать ее аналоги в современном мире, то это, во всяком случае, не Турция. Подробности...

Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

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          В Госдуму прошли пять депутатов от ЕР и по одному от КПРФ и ЛДПР

          10 сентября 2018, 08:49

          Текст: Алина Назарова

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          Кандидаты от «Единой России» одерживают победу на дополнительных выборах в Государственную думу по всем пяти одномандатным округам, где партия выдвигала своих кандидатов, еще два вакантных мандата получат представители КПРФ и ЛДПР, следует из предварительных данных ЦИК.

          В Заволжском округе Тверской области после обработки 99,85% протоколов лидирует единоросс Сергей Веремеенко с 36,26% голосов, вторым идет Вадим Соловьев (КПРФ) с 20,81%. Соловьев ранее был депутатом Госдумы, но в седьмой созыв не избрался, передает ТАСС.

          В Самарском округе Самарской области после обработки 98,29% протоколов на первом месте находится выдвинутый «Единой Россией» Александр Хинштейн с 56,83% голосов. За ним следует Михаил Абдалкин от КПРФ (14,56%). Хинштейн избирался в Госдуму от «Единой России» в четвертом, пятом и шестом созывах.

          В Нижегородском округе Нижегородской области обработано 97,07% протоколов, побеждает единоросс Дмитрий Сватковский (47,57%), второе место занимает коммунист Николай Рябов (22,27%).

          В Калининградской области после обработки 99,68% протоколов думский мандат получает единоросс Александр Ярошук (40,10%), он опережает кандидата от КПРФ Игоря Ревина (22,52%).

          В Балашовском округе Саратовской области после обработки 98,29% протоколов на первом месте журналист, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков (выдвинут «Единой Россией») с 64,87%, за ним следует Елена Шанина от «Коммунистов России» с 11,68% голосов.

          В Амурском и Саратовском округах «Единая Россия» своих кандидатов не выдвигала.

          В Амурском округе Амурской области после обработки 99,87% протоколов побеждает Андрей Кузьмин (ЛДПР) с 31,65%, Татьяна Ракутина от КПРФ набирает 29,63%. В Саратовском округе Саратовской области после обработки 99,72% протоколов побеждает кандидат от КПРФ Ольга Алимова с 45,67%, за ней следует Дмитрий Пьяных от ЛДПР (15,94%).

          Для победы в одномандатном округе кандидату достаточно получить больше голосов избирателей, чем конкуренты.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.


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