В «Единой России» назвали главный итог сентябрьских выборов

Главным итогом прошедших в сентябре выборов стала победа российской избирательной системы, рост ее авторитета и репутации, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, «Единая Россия» готова к конструктивному взаимодействию с избранными главами Хабаровского края и Владимирской области, передает ТАСС.

Турчак отметил, что вторые туры «всегда предсказуемы и негативны для действующих руководителей регионов». Он также напомнил, что в Хабаровском крае и Владимирской области у «Единой России» большинство в законодательных собраниях, и выразил надежду на то, что совместная работа с главами регионов будет направлена на благо жителей.

По словам секретаря генсовета, для «Единой России» сам факт выхода избирательных кампаний на вторые туры – сигнал о повышении эффективности работы региональных партийных структур. «Очевиден запрос на обновление», – заявил Турчак, напомнив, что «большинство из 16 кандидатов в губернаторы, выдвинутых и поддержанных «Единой Россией» и уверенно победивших в первом туре, – новые политические лидеры для регионов».

«Что касается оценки результатов прошедших дней голосования, то считаю, что главную победу одержала российская избирательная система, авторитет и репутация которой в итоге только выросли», – заключил Турчак.

В Кремле ранее в понедельник отметили, что в результатах второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровского края присутствует элемент неожиданности.

Напомним, по итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, потеснив Светлану Орлову, действующую главу региона, выдвинутую партией «Единая Россия». В Хабаровском крае, также по итогам второго тура выборов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.