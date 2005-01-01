Названо количество поставляемых Сирии дивизионов С-300

В Сирию в течение двух недель поступят два полковых комплекта ЗРК С-300 из России, позже их число может быть увеличено, сообщают источники.

С-300 будут прикрывать объекты на побережье Сирии и контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком, сообщил источник «Коммерсанта».

К двум комплексам могут добавиться и другие, в зависимости от ситуации. «Поставки начнутся с двух–четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести–восьми», – сказал источник.

Кроме того, Россия оснастит командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО автоматизированными системами управления. Это разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей», уточняет издание.

По объяснениям военных, это позволит объединить информацию, поступающую с радиолокационных станций всех комплексов ПВО (типа «Панцирь», «Оса», «Бук-М2Э», «Квадрат» и С-125), и исключить «даже теоретическую возможность поражения российских воздушных средств».

«Для боевой авиации других стран это повод задуматься», – сказал собеседник газеты.

Он отметил, что побережье Сирии будет контролироваться средствами РЭБ типа «Красуха», они с 2015 года применяются на авиабазе Хмеймим.

Ранее израильские СМИ беспокоились, что поставка Сирии российского зенитно-ракетного комплекса С-300 может привести к серьезным последствиям для ВВС Израиля.

В понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу объявил о решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 после анализа причин крушения российского самолета Ил-20 в Сирии и представления доказательств вины Израиля.