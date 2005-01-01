Названо количество поставляемых Сирии дивизионов С-300

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25 сентября, вторник | Последнее обновление — 11:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названы сроки прекращения договора о дружбе России и Украины
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель
Почему Британии не удастся выйти из ЕС
В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+
Почему Европа возвращается к призывной армии
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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