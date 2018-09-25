ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по делу о госизмене на Украине

Жалоба депутата Госдумы Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине была принята на рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат Максим Могильницкий, представляющий ее интересы.

Могильницкий сообщил, что из Страсбурга был получен ответ: жалоба Поклонской зарегистрирована ЕСПЧ, передает РИА «Новости».

В жалобе были перечислены все нарушения, допущенные украинским судом и генпрокуратурой Украины: «ЕСПЧ проинформирован о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании прокуроров признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту, в том числе на прямые нарушения столичным Печерским судом конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении Натальи Поклонской».

«Мы усматриваем в этом деле явные признаки политических мотивов», – подчеркнул адвокат.

Ранее адвокаты Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова подали в ЕСПЧ жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство – все трое обвиняются на Украине в госизмене.