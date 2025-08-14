Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Щербиновки и Искры
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил бойцов 103-го полка и 36-й бригады с освобождением Щербиновки и Искры в ДНР.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением Щербиновки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
В телеграмме Белоусов отметил, что полк проявил исключительную храбрость в боях на Александро-Калиновском направлении и успешно выполняет задачи спецоперации. Министр назвал победу символом отваги, который останется примером для будущих поколений.
Также Белоусов адресовал поздравления личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады за освобождение населенного пункта Искра. Он отметил доблесть, преданность долгу и высокую профессиональную подготовку бойцов. Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность России.
Ранее Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра.
Южная группировка установила контроль над Щербиновкой в Донецкой народной республике.