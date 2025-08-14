Белоусов поздравил российских военных с освобождением Щербиновки и Искры

  • Новость часаПутин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 13:32 • Новости дня

    Белоусов поздравил российских военных с освобождением Щербиновки и Искры

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил бойцов 103-го полка и 36-й бригады с освобождением Щербиновки и Искры в ДНР.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка с освобождением Щербиновки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В телеграмме Белоусов отметил, что полк проявил исключительную храбрость в боях на Александро-Калиновском направлении и успешно выполняет задачи спецоперации. Министр назвал победу символом отваги, который останется примером для будущих поколений.

    Также Белоусов адресовал поздравления личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады за освобождение населенного пункта Искра. Он отметил доблесть, преданность долгу и высокую профессиональную подготовку бойцов. Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность России.

    Ранее Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра.

    Южная группировка установила контроль над Щербиновкой в Донецкой народной республике.

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    Комментарии (14)
    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области

    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    Комментарии (15)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    Комментарии (4)
    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    ФСБ сообщила о срыве производства украинских ракет «Сапсан»
    @ Sergienkod (CC0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан», но усилия Федеральной службы безопасности и Минобороны России позволили сорвать это производство, сообщила ФСБ.

    Огневое поражение нанесли ряду оборонных предприятий в Днепропетровской и Сумской областях, где разворачивалось производство этих ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

    На этих заводах проводилась разработка и производство оперативно-тактических комплексов среднего радиуса действия «Сапсан», которые могли бы бить вглубь России.

    В материалах ФСБ указывается, что Павлоградский химический завод был предназначен для хранения твердого ракетного топлива и участвовал в производстве носителей и боеприпасов.

    Приказы о перемещении мощностей из Павлограда в Житомирскую область поступили после продвижения российских войск. Павлоградский механический завод отвечал за сборку корпусов и боевых частей, а шосткинские предприятия поставляли пороха и топливо.

    ФСБ также заявила, что подтверждается участие Германии в финансировании программы по производству ракет. По данным спецслужбы, ущерб украинскому ВПК оказался «колоссальным и не сопоставим с ущербом России от операции «Паутина», проведенной украинской стороной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, способного наносить удары вглубь России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России увеличили контролируемую территорию в районе Доброполья, приблизившись к городу с южного и юго-восточного направлений, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска расширили плацдарм в районе Доброполья в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что российские силы успешно продвинулись к югу и юго-востоку от города.

    По его словам, «наши войска совершили настоящий прорыв и существенно расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья». Кимаковский отметил, что расстояние до самого Доброполья сокращается очень быстрыми темпами.

    Он добавил, что, по его мнению, перспективы противника на красноармейско-добропольской агломерации являются крайне неблагоприятными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что успех наступления приведет к дестабилизации позиций ВСУ на этом направлении. Прорыв российских войск к Доброполью может создать угрозу окружения украинских сил и изменить оперативную обстановку на этом участке фронта.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Искра, а Южной группировка – Щербиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Полтавки, Зеленого Гая, Культурного Запорожской области, Вороного Днепропетровской области и Александрограда ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ.

    Подразделениями Южной группировки нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестокв, Звановки, Новодмитровки и Степановки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны у Бояро-Лежачей, Корчаковки, Кияницы, Храповщины, Вакаловщины, Юнаковки, Перше Травни, Варачино и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядорм с Волчанском, Амбарным и Синельниково Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Сеньково, Глушковки, Новосергеевки, Купянска Харьковской области, Кировска и Колодезей ДНР.

    Потери противника составили до 225 военнослужащих, бронемашина. Уничтожены восемь станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новониколаевки, Шевченко, Димитрова, Новоалександровки, Красного Лимана, Удачного, Родинского и Красноармейска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР. На этой неделе российские войска также освободили Луначарское в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 06:53 • Новости дня
    Российский боец рассказал о рукопашной схватке с бойцами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Белый рассказал, как столкнулся с засадой ВСУ в районе Январского Днепропетровской области, передает ТАСС. По его словам, он обнаружил в кустах троих украинских военных и ликвидировал их.

    Штурмовик рассказал, что после этого двое оставшихся напали на него со спины – с одним завязался рукопашный бой. «Я спортом занимался, это мне и помогло. Просто бросил четвертого через себя», – отметил Белый.

    После этого оставшийся украинский военный предложил договориться: он держал российского бойца на мушке и предложил разойтись мирно, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. «Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно. И так мы разошлись. Они пошли в одну сторону, я – в другую», – рассказал военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу над бойцом ВСУ в рукопашном бою. Штурмовик рассказал о схватке в окопе возле Александрополя. Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

    Министр обороны Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, затронув вопросы беспилотных систем и социальной поддержки участников спецоперации.

    Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    В обсуждении основной акцент был сделан на вопросы производства и поставок беспилотных систем для нужд Вооруженных сил России, организации их ремонта и восстановления прямо в подразделениях, а также повышения эффективности применения и противодействия беспилотникам противника. Отдельно рассматривались разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, безэкипажных катеров и других современных вооружений.

    Военные корреспонденты поделились своими предложениями по совершенствованию социальной поддержки участников спецоперации и улучшения медицинского обеспечения российских военнослужащих на линии боевых действий.

    Примеры новых видов вооружения и техники были представлены военкорам накануне самой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военкор отметил главное достижение Вооруженных сил России за все время спецоперации на Украине.

    Военкоры рассказали о подвиге майора, проявившего героизм при обороне Курской области.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Французский экс-разведчик уточнил потери наемников на Украине

    Бывший разведчик Чинкуини рассказал о гибели 20 французских наемников на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 20 наемников из Франции погибли и еще 9 получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине, сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

    По его словам, не менее 20 французских наемников погибли на Украине в ходе спецоперации, еще девять получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

    Чинкуини уточнил: «На сегодняшний день я насчитал 20 убитых (наемников из Франции). Еще девять получили тяжелые ранения».

    По словам Чинкуини, недавно ликвидированный Кевин Лаззари, уроженец Португалии, выросший в Тулузе и работавший мусорщиком в Париже, провел на Украине всего несколько месяцев и погиб 14 июля или несколькими днями ранее. Его радиопозывной был Капо, а полное прозвище – Капо Эдельвейс. Эксперт отметил, что Лаззари отличался «энциклопедической фашистской культурой».

    Чинкуини сообщил, что Лаззари входил в «ядро французских нацистских боевиков» в первом батальоне интернационального легиона украинских сухопутных войск, образовавшемся вокруг ветерана Гийома Андреони. Эксперт добавил, что отряд «Секция Бреннос» заявляет о своем одновременно галльском и нацистском наследии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник французской разведки Николя Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре. Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне

    Губернатор Сальдо: Киев завершил эвакуацию жителей микрорайона «Корабел» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти завершили вывоз жителей из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, киевские власти завершили эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова, где расположен микрорайон «Корабел», сообщает РИА «Новости».

    В начале августа Сальдо уже сообщал, что украинское руководство объявило эвакуацию с Карантинного острова. Микрорайон «Корабел» расположен в низовьях Днепра и также известен как Остров.

    Губернатор отметил, что позиции украинских войск на острове подвергаются огневому воздействию российских военных. По его словам, зачистка территории будет продолжаться до полного освобождения Херсона.

    Ранее Сальдо заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне после того, как армия Украины превратила микрорайон в военную базу.

    Остров, известный как микрорайон «Корабел», сейчас используется украинскими военными, включая операторов дронов и наводчиков, размещенных на крышах жилых домов.

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины
    Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену миллиардным иском
    Автоэксперты оценили идею запрета «иранской тонировки»
    Институт русского языка закрепил варианты произношения «миллион» и «миллиард»
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      3 комментария
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      20 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации