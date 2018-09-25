Китай выразил уверенность в преодолении санкций США вместе с Россией

Россия и Китай путем обоюдных усилий способны преодолеть негативные последствия санкционного давления со стороны США и торговых войн, развязанных Вашингтоном, заявил заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин.

Он подчеркнул, что Россия и Китай создали необходимые рамки для успешного сотрудничества, а экономики двух стран выгодно взаимно дополняют друг друга, передает ТАСС.

Китайский чиновник выразил уверенность, что Москва и Пекин способны преодолеть возникшие трудности путем обоюдных усилий.

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп призвал Китай отказаться от ответного введения пошлин, так как Вашингтон, по мнению президента США, располагает гораздо большим количеством «патронов» в торговой войне, чем Пекин.