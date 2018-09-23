США уверены в победе над Китаем

Соединенные Штаты полны решимости одержать победу в торговой войне с Китаем, об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео заявил, что торговая война Китая против США длится много лет. «И отличие нынешней администрации [американского президента Дональда Трампа] в следующем – с учетом того, что это хотят называть торговой войной – мы полны решимости выиграть ее», – приводит его слова ТАСС.

Шеф американской дипломатии отметил, что Трамп готов продолжать усиливать давление на Китай до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

Ранее Помпео сравнивал степень «угроз» для США со стороны России и Китая.

Трамп призывал Китай отказаться от ответного введения пошлин, так как Вашингтон располагает гораздо большим количеством «патронов» в торговой войне, чем Пекин.