Госдеп сравнил российскую и китайскую «угрозы» для США

Госсекретарь Майк Помпео сравнил степень «угроз» для США со стороны России и Китая.

Помпео спросили, кто угрожает США больше – Россия или Китай. Он назвал поведение России «агрессивным», Москва якобы «пытается вмешиваться» в американские выборы. Как утверждает Помпео, «под руководством Владимира Путина» Россия «остается «забиякой».

Глава внешнеполитического ведомства США призвал «давать отпор и сдерживать» Россию, где только можно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

При этом в «долгосрочной перспективе» Китай представляет «намного большую» угрозу «жизненному укладу американцев», создает «риски для продолжения экономического роста Америки», сказал госсекретарь.

Напомним, нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию «главной угрозой для Соединенных Штатов».