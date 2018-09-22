Трамп сравнил количество «патронов» США и КНР

Президент США Дональд Трамп призвал Китай отказаться от ответного введения пошлин, так как Вашингтон располагает гораздо большим количеством «патронов» в торговой войне, чем Пекин.

Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссури, заявил, что США имеют гораздо больше возможностей в торговой войне, чем Китай, передает RT.

По его словам, Пекин в 2017 году извлек прибыль в размере 500 млрд долларов от торговых отношений с Вашингтоном: «Мы переходим к решительным мерам в борьбе с недобросовестной торговой политикой Китая (...) Мы отстроили Китай, дали им такое богатство. И мы изменим это».

Американский лидер напомнил, что в ближайшее время будут введены 25%-ые пошлины на импорт китайской продукции – суммой 200 млрд долларов. Он добавил, что если КНР даст ответ, то столкнется с еще большими ограничениями.

Глава Белого дома отметил, что в ответ на намерение Китая ввести ответные пошлины сказал: «Ну хорошо. У нас гораздо больше патронов».

Ранее сообщалось, что Китай отказался проводить новые торговые консультации с США.