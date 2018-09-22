Китай не захотел проводить новые торговые консультации с США

Китай отказался от новых торговых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли из-за введения Вашингтоном дополнительных пошлин.

Планировалось, что вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. До этого в США должна была приехать китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако Пекин отказался от этих планов в связи с решением американской стороны ввести новые пошлины на китайские товары.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Россия может занять нишу американских товаров на китайском рынке.

Напомним, во вторник Китай объявил о введении пошлин против США. До этого американский лидер Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из КНР.

При этом в конфликте Пекина и Вашингтона был затронут важный для России вопрос торговли газом.