Россия намерена занять нишу американских товаров на китайском рынке

Россия готова занять нишу ряда американских товаров на китайском рынке, такая возможность в данный момент прорабатывается с партнерами из КНР, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах Евразийского женского форума.

Орешкин заявил, что последний виток повышения пошлин между США и Китаем отразится на российской экономике и в положительном, и в отрицательном ключе, передает РИА «Новости».

Министр напомнил, что в прогнозе ведомства «заложено замедление темпов мирового экономического роста», и одним из факторов этого являются «разворачивающиеся торговые войны».

«Это будет оказывать влияние и на рынки сырья, и у нас в том числе по этой причине заложена такая умеренно-негативная динамика по ценам на нефть», – добавил он.

Однако, несмотря на все негативные эффекты, складывающаяся ситуация открывает большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами.



Например, в 2018 году товарооборот с Китаем превысит 120 млрд долларов, «и это не предел».

Потому Россия будет искать те ниши, где сможет заменить США на китайском рынке.

Орешкин отметил, что торговые войны усиливают негативные тренды с точки зрения замедления мирового экономического роста: «Более высокая инфляция в США означает более агрессивную динамику по повышению процентных ставок в США. И мы также говорили о возможных проблемах в экономиках с высокими дефицитами текущих счетов – Турция и так далее».

Напомним, во вторник Китай объявил о введении ответных пошлин против США. До этого американский лидер Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из КНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что в конфликте Пекина и Вашингтона был затронут важный для России вопрос торговли газом.