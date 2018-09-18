Китай объявил о введении ответных пошлин против США

В ответ на новые пошлины США Китай с 24 сентября введет повышенные пошлины на импорт более 5,2 тыс. наименований американских товаров объемом 60 млрд долларов, сообщает минфин КНР.

«Таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около 60 млрд долларов», – приводит РИА «Новости» заявление минфина Китая.

Пошлины должны вступить в силу 24 сентября в 12.01 по пекинскому времени.

Кроме того, Китай инициировал разбирательство в ВТО, передает ТАСС.

«18 сентября Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США на основании 301-й статьи (американского закона о торговле 1974 года) пошлин в отношении поставляемых в эту страну товаров на общую сумму в 200 млрд долларов», – говорится в заявлении минфина КНР.

Госсовет КНР одновременно призвал США предотвратить эскалацию торговой войны и выразил надежду на диалог.

В понедельник президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из КНР. Китай заявил, что в ответ вынужден будет принять синхронные меры.